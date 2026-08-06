El ministro de Exteriores de Israel aprovecha su visita a Ecuador para cargar contra el TPI y la CIJ

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar (izquierda), saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (derecha), en el marco de su visita a Quito - GIDEON SAAR EN X

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha atacado este miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los procesos abiertos en ambas sedes contra autoridades israelíes, actuaciones que ha enmarcado en "agendas políticas extremas" durante un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el titular de Exteriores ecuatoriano, Roberto Kury.

Haciéndose eco de su encuentro con ambos jerarcas en Quito, Saar ha afirmado en una publicación en redes que les ha planteado "el secuestro de los 'tribunales internacionales' al servicio de agendas políticas extremas que atentan contra las democracias y contra la soberanía de los Estados".

"Ese es el caso de la 'Corte Penal Internacional', que ha cometido y sigue cometiendo una injusticia flagrante contra Israel", ha denunciado, defendiendo a su país como "un Estado democrático que combate el terrorismo" y recordando que éste "ni siquiera es miembro" del TPI. El Tribunal ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant.

"Lo mismo ocurre con la CIJ", ha acrecentado el ministro israelí, que ha asegurado que esta Corte es "utilizada de manera sistemática con fines políticos contra Israel", en velada alusión a la causa abierta contra este país por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza --que a día de hoy suma más de 73.300 muertos y 174.200 heridos-- tras los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en octubre de 2023.

ACUERDOS EN ECONOMÍA Y SEGURIDAD

La visita, la primera de un ministro de Exteriores israelí en 44 años, también ha servido para suscribir compromisos económicos y de seguridad, como han apuntado tanto Saar como la Presidencia de Ecuador y han detallado las carteras de Exteriores e Interior ecuatorianas.

"A medida que acordamos avanzar en un acuerdo de libre comercio", ha señalado el responsable israelí, "hemos firmado dos acuerdos adicionales que reflejan nuestra creciente alianza, el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo y una declaración conjunta para ampliar la colaboración en los ámbitos de la economía y la innovación". "También hemos acordado profundizar la cooperación práctica a través de MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo", ha agregado.

El primer acuerdo mentado por Saar es, según ha precisado en redes el Ministerio de Interior ecuatoriano, "un Memorando de Entendimiento que impulsará la cooperación bilateral, el intercambio de capacidades y el desarrollo de acciones conjuntas para combatir el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de drogas y las nuevas amenazas a la seguridad".

El segundo se ha constituido a través de "una Declaración Conjunta que establece el Diálogo Económico Ampliado", ha informado la Cancillería ecuatoriana, que lo ha descrito como "un mecanismo que impulsará la cooperación en comercio, inversión, ciberseguridad, innovación y tecnología".