El ministro de Exteriores de Israel viaja a Somalilandia dos semanas después de reconocer su independencia

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena, en julio de 2025 (archivo) - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha llegado este martes a la región semiautónoma de Somalilandia, en su primer desplazamiento al territorio separatista somalí cerca de dos semanas después del reconocimiento de su independencia, una medida duramente criticada por Mogadiscio y la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

"Una delegación de alto nivel encabezada por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha llegado a Hargeisa", ha dicho el Ministerio de Información de Somalilandia en su cuenta en redes sociales. "Altos funcionarios de la República de Somalilandia los recibieron en el aeropuerto", ha agregado, sin más detalles al respecto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales bloques del continente.

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.