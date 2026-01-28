El ministro de Exteriores de Polonia reta a Musk a cortar el uso de Starlink al Ejército ruso

El empresario estadounidense Elon Musk en el marco del Foro Mundial Económico celebrado en Davos. - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha retado al magnate Elon Musk a cortar el suministro de Starlink, el servicio de Internet por satélite con cobertura mundial, al Ejército ruso para no facilitar sus ataques a Ucrania en el contexto de la guerra.

"¿Por qué no impides que los rusos utilicen Starlink para atacar ciudades ucranianas?", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que alude directamente a Musk después de las informaciones que apunta que Rusia está usando esta tecnología para ampliar el alcance de sus ataques con drones.

En este sentido, Sikorski ha avisado al dueño de la red social X o la empresa aeroespacial SpaceX de que "ganar dinero con crímenes de guerra" puede "dañar" su "marca".

Este mensaje llega en un contexto en el que Rusia no ha cesado los ataques contra Ucrania pese a las conversaciones en marcha para poner fin a la guerra, incluyendo contactos tripartitos en Emiratos Árabes Unidos.

Al menos cinco personas han muerto este martes a causa de un ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros que llevaba a más de 155 personas en la región de Járkov, mientras que un bombardeo contra la ciudad ucraniana de Odesa dejó al menos tres muertos y 25 heridos.

Este mismo miércoles, al menos tres personas han muerto a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra los alrededores de la capital, Kiev, y la provincia de Dnipropetrovsk.