El ministro de Exteriores de Rusia realizará desde este martes una visita oficial de dos días a China

Lavrov se reunirá con Wang para abordar las relaciones bilaterales y la situación en Ucrania y Oriente Próximo

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante un acto en Moscú en abril de 2026 (archivo)
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante un acto en Moscú en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 13 abril 2026 9:39
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MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará desde este martes una visita oficial de dos días a China, donde está previsto que aborde con su homólogo, Wang Yi, las relaciones bilaterales y la situación en Ucrania y Oriente Próximo, según ha anunciado este lunes el Gobierno ruso.

"El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizará el 14 y el 15 de abril una visita oficial a la República Popular de China, donde mantendrá conversaciones con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi", ha señalado la cartera de Rusia a través de un comunicado.

Así, ha especificado que ambos "discutirán un amplio abanico de asuntos sobre cooperación bilateral, posibilidad de contactos a varios niveles y colaboración internacional, con un foco en el trabajo conjunto en el seno de Naciones Unidas, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos y foros multilaterales".

"Se espera un intercambio detallado de puntos de vista sobre varios temas relevantes y asuntos regionales, incluida la crisis en Ucrania --escenario de una invasión rusa desde febrero de 2022-- y la situación en Oriente Próximo --tras el conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán--", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino ha confirmado la visita y ha reseñado que tendrá lugar a invitación de Wang, sin más detalles sobre la agenda, en medio del acercamiento y estrechamiento de lazos entre ambas potencias durante los últimos años.

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