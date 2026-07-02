El ministro de Exteriores de Siria visita Líbano tras las palabras de Trump sobre combatir a Hezbolá

Archivo - El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, durante una visita oficial a Rusia en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha iniciado este jueves una visita oficial a Líbano, la primera que acomete después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la opción de que las fuerzas sirias se sumaran a las operaciones contra el partido-milicia chií Hezbolá, una posibilidad descartada inmediatamente desde Damasco.

Al Shabani ha mantenido un encuentro con el presidente libanés, Joseph Aoun, para abordar las vías para "fortalecer las relaciones bilaterales (...) sobre la base del respeto mutuo y la buena vecindad", según ha indicado la cartera de Exteriores siria a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El propio Aoun ha resaltado durante el encuentro que Beirut "se mantiene firme" en su decisión de "establecer relaciones fraternales entre ambos países, basadas en la cooperación, la cooperación y el no intervencionismo en los asuntos mutuos", antes de expresar su apoyo a los esfuerzos para lograr "estabilidad" en el país vecino.

"Estamos satisfechos con la coordinación entre ambos países, especialmente en los ámbitos de control de fronteras y prevención del tráfico de personas y armas, y todo lo que sea perjudicial para la seguridad de ambos países", ha manifestado, según un comunicado publicado por la Presidencia libanesa.

Tras ello, Al Shaibani se ha reunido por primera vez con el presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, líder del Movimiento AMAL, aliado de Hezbolá, para "intercambiar puntos de vista sobre una serie de cuestiones y asuntos de interés común", un encuentro en el que el ministro se ha mostrado abierto a reunirse con representantes del partido-milicia chií.

Al Shabani ha recalcado que esta reunión no está en la agenda, si bien ha destacado que "si los intereses lo requieren, estamos abiertos a ello", al tiempo que ha descrito como "excelente" su conversación con Berri, tal y como ha recogido la cadena de televisión siria Syria TV.

El jefe de la diplomacia siria se ha reunido además con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, para abordar las relaciones bilaterales, tras lo que ambos han firmado un acuerdo para crear una Comisión Superior Siria-Libanesa, sin que el jefe del Gobierno de Líbano se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de estas reuniones en la capital, Beirut.

El viaje de Al Shaibani tiene lugar después de que Trump indicara en junio que había hablado con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, sobre la posibilidad de que Damasco se sumara a la lucha contra Hezbolá, al tiempo que criticó las acciones de Israel en el marco de su última ofensiva contra Líbano.

"Le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbolá, porque, para ser honesto, creo que ellos lo hacen mejor", afirmó el inquilino de la Casa Blanca, tras lo que Al Shara dijo que "los rumores que circulan sobre que Siria pueda entrar en Líbano son totalmente infundados", según medios estatales sirios, después del papel que jugó Damasco en la guerra civil libanesa (1975-1990) y su preponderancia en la política nacional hasta su retirada en 2005.

Trump ha alabado en varias ocasiones a Al Shara, quien llegó al poder tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), un grupo terrorista encabezado hasta entonces por el ahora mandatario, entonces conocido por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.

Las nuevas autoridades han protagonizado un acercamiento con Estados Unidos y otros países occidentales que hasta entonces buscaban al actual mandatario por su papel en el citado grupo yihadista. De hecho, Damasco es ahora parte de la coalición que encabeza Washington contra Estado Islámico, lo que ha provocado tensiones entre los núcleos más duros que hasta ahora apoyan a Al Shara.