El ministro de Exteriores de Turquía viaja a Ucrania con el objetivo de "reanudar contactos" para lograr la paz

Archivo - El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en una imagen de archivo. - Sergei Fadeichev/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, tiene previsto viajar este miércoles a Ucrania para reunirse con las autoridades del país y tratar de impulsar la reanudación de las negociaciones entre Kiev y Moscú con el objetivo de lograr una "paz duradera en Ucrania".

Fidan, que estará de visita oficial en Ucrania hasta el jueves, inclusive, ha destacado también la importancia de abordar el "futuro de la seguridad en la región" y el refuerzo de los lazos bilaterales entre los dos países. Asimismo, tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo, Andrei Sibiga.

Además, ha destacado los contactos mantenidos recientemente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una visita en junio a Moscú, la capital rusa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Anatolia.

"Espero que nuestras visitas a Moscú y Kiev lleven a resultados positivos en el marco de nuestros esfuerzos. (...) Conoceremos la postura de los socios ucranianos, entregaremos el mensaje del presidente (turco, Recep Tayyip) Erdogan y compartiremos nuestras opiniones al respecto", ha aclarado.

Durante la visita de junio a Rusia, la delegación turca también trasmitió el mensaje de Erdogan a altos cargos del Gobierno ruso, en un intento de familiarizarse con la postura del Gobierno ruso sobre el conflicto armado, que comenzó hace ya más de cuatro años.

Las autoridades turcas han recalcado que su intención en seguir adelante con sus esfuerzos diplomáticos para contribuir a la búsqueda de una solución a la guerra. Fidan ha incidido así en que Turquía ya ha acogido varias de estas conversaciones con las partes enfrentadas, incluida la Iniciativa de Granos del Mar Negro.