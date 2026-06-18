El ministro de Exteriores de Ucrania insta a los ciudadanos rusos a presionar a Putin para acabar la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en un foro en Kiev. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha instado este jueves a los ciudadanos rusos a presionar al presidente, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra, tras referirse a la oleada de drones lanzados por Ucrania contra la capital rusa, Moscú.

"Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los moscovitas esta mañana es: '¿Qué está pasando?'. Yo puedo responder. Vuestro país ha iniciado una guerra de agresión contra el nuestro. Lleva años matando a nuestra gente", ha afirmado el ministro ucraniano en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha indicado que una vez los rusos "saben lo que está pasando", tienen que "preguntarle a Putin cuándo tiene previsto ponerle fin".

Rusia ha denunciado este jueves una oleada de ataques contra Moscú, afirmando que ha derribado unos 180 aparatos no tripulados, aunque ha sido alcanzada una refinería situada a las afueras de la capital. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha encuadrado la ofensiva en las "sanciones de largo alcance" de Kiev y ha incidido en que se trata del segundo ataque de la semana a una refinería en Moscú.