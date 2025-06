El ministro del Interior francés defiende a las fuerzas de seguridad tras los disturbios de la Champions

Policías antidisturbios durante los disturbios tras la final de la Champions - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

Retailleau avisa que no tolerará una repetición de los incidentes durante las celebraciones triunfales de este domingo con el PSG

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad del país durante la noche de disturbios tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de fútbol y que se ha saldado con casi 200 heridos, 563 detenciones y la apertura de investigaciones sobre dos muertes ocurridas durante las celebraciones.

"La actuación ha sido eficaz", ha asegurado Retailleau en rueda de prensa este domingo, donde ha lamentado este nuevo "estallido de violencia" en las calles de París tras un evento deportivo. "No me acostumbro a esto y la gente honrada de Francia tampoco. No hay quien lo aguante", ha lamentado.

Retailleau ha querido recordar a las dos víctimas mortales: un motorista arrollado por un coche en París y un joven de 17 años apuñalado en el departamento de Dax, en el sur de Francia, aunque ha pedido paciencia para que la investigación concluya si sus muertes están o no directamente relacionadas con los disturbios.

A la hora de buscar culpables, el ministro del Interior ha señalado a las familias de los jóvenes participantes en los disturbios. "La violencia entre menores es un problema importante", ha declarado Retailleau, antes de preguntarse "qué hacen niños menores deambulando por la vía pública a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana".

El ministro del Interior también ha criticado las acusaciones formuladas desde el partido radical de izquierda La Francia Insumisa -- "La Francia Incendiaria", como los llamó Reitalleau --, contra la excesiva fuerza empleada por los agentes antidisturbios, que podrían haber contribuido a alimentar la violencia.

"Han sido ellos quienes han contribuido a provocarla", ha dicho el ministro antes de avisar que no tolerará una repetición de estos incidentes durante el multitudinario desfile que ha comenzado este domingo en parís para recibir a los campeones.

"No toleraremos ningún abuso esta noche: las fuerzas de seguridad interior han recibido instrucciones de intervenir sistemáticamente e inmediatamente si observan cualquier violencia ", prometió el ministro.