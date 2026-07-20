Ministros afines a Starmer confirmar su marcha tras la llegada de Burnham a Downing Street

Archivo - El vice primer ministro británico, David Lammy, abandona Downing Street. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ministros del Gobierno de Reino Unido afines al ex primer ministro Keir Starmer, como el vice primer ministro David Lammy o la ministra de Economía y Hacienda, Rachel Reeves, han confirmado este lunes su marcha del Ejecutivo tras la llegada de Andy Burnham como nuevo jefe de Gobierno británico.

En un mensaje en redes sociales, Lammy, actual 'número dos' del Gobierno ha confirmado que no seguirá en el gabinete de Burnham pese a que "estaría orgulloso de haber continuado". "Un nuevo primer ministro tiene derecho a formar su propio equipo, y deseo a Burnham y al nuevo gabinete todo el éxito", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

El hasta ahora vice primer ministro ha indicado en todo caso que seguirá apoyando al Gobierno desde su escaño en el Parlamento británico y "haciendo todo lo posible para ayudar a derrotar a Reform UK nuevamente en las próximas elecciones generales", en referencia al partido de ultraderecha liderado por Nigel Farage, que encabeza las encuestas de voto en el país.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida, viniendo de humildes orígenes en Tottenham, servir en el gobierno como secretario de Asuntos Exteriores, secretario de Justicia y primer vice primer ministro negro de Reino Unido", ha expuesto uno de los principales aliados de Starmer en el seno del laborismo.

Otra figura que emprende su salida tras el aterrizaje de Burnham en Downing Street es la titular de Economía y Hacienda Rachel Reeves quien ha calificado como "el privilegio de mi vida" ocupar estas carteras.

"La economía hoy es más fuerte, más justa y más resiliente gracias a las decisiones que hemos tomado como Gobierno Laborista en los últimos dos años", ha reivindicado, señalando que ha mejorado la vida de la clase trabajadora durante la etapa de Starmer al frente del Ejecutivo británico.

"Deseo la mejor suerte a mi sucesor, Andy, y a su gabinete", ha afirmado Reeves, asegurando que los nuevos ministros cuentan con su "apoyo total". "Continuaré desempeñando mi papel para ayudar a este gobierno laborista a entregar el cambio que el país necesita", ha incidido.