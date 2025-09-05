Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Japón. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón, Ahn Gyu Back y Gen Nakatani, respectivamente, se reunirán el próximo lunes en Seúl, la capital surcoreana, en un encuentro que será el primero de este tipo en una década.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa nipón, que ha indicado que Nakatani visitará el país entre los días 8 y 10 de septiembre, un viaje oficial que no ha realizado ningún ministro de Defensa japonés desde el año 2015 y que tiene como objetivo la participación de Japón en el Diálogo de Defensa de Seúl, un foro anual de seguridad.

Durante una serie de conversaciones telefónicas mantenidas el mes pasado, las partes acordaron reforzar en la medida de lo posible sus relaciones bilaterales en materia de seguridad, de forma paralela a los lazos con Estados Unidos. Este acercamiento entre Seúl y Tokio tiene la vista puesta en una cumbre trilateral que podría tener lugar más adelante, según informaciones del diario 'The Korea Times'.

Nakatani tenía previsto inicialmente viajar a Seúl en diciembre, pero la visita fue suspendida tras la crisis política abierta en Corea del Sur a raíz de la declaración marcial por parte del entonces presidente Yoon Suk Yeol, que fue después destituido.

Está previsto que los ministros de Defensa de otros países, como Croacia, Mongolia, Filipinas y Sudáfrica, se sumen también al foro, que durará tres días y contará con la participación del Comité Militar de la OTAN, el órgano militar más alto de la Alianza.