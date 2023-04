Los ministros de Defensa de EEUU y Corea del Sur mantienen una conversación telefónica sobre las filtraciones

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de Estados Unidos y Corea del Sur, Lloyd Austin y Lee Jong Seop, respectivamente, han mantenido este martes una conversación telefónica en la que han abordado la supuesta filtración de una serie de documentos del Pentágono en la que se recogían presuntas intercepciones por parte de la Inteligencia estadounidense de comunicaciones del Gobierno surcoreano.

"La conversación ha tenido lugar siguiendo la petición del secretario Austin, que ha abordado la reciente publicación de documentos calificados como secretos", ha explicado el Ministerio de Defensa de Corea del Sur en un comunicado.

Así, ha señalado que Austin ha expresado su compromiso a "mantener el contacto con las autoridades de Seúl y cooperar con el Gobierno del país en relación con este asunto", tal y como recoge el texto.

"Los dos han puntualizado que la alianza entre ambos países es más fuerte que nunca y han acordado trabajar juntos para reforzar los vínculos y sacar adelante varios proyectos conmemorativos por el 70º aniversario de la alianza", ha subrayado.

La conversación se produce días después de que los periódicos estadounidenses 'The New York Times' y 'The Washington Post' publicaran una serie de documentos que revelan, en el caso de Corea del Sur, que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del país norteamericano estuvo interceptando comunicaciones del Gobierno surcoreano sobre el posible envío de ayuda a Ucrania en el marco de la invasión de Rusia.

Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur han explicado que el país asiático no ha decidido aún si suministrará armamento a Ucrania y han puntualizado que, de momento, han optado por mantener su política inicial de enviar ayuda únicamente humanitaria.