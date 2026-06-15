Los ministros de Exteriores de la UE celebran la apertura formal de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han celebrado este lunes la apertura del primer grupo de capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia, si bien con distintos matices sobre el ritmo, las condiciones y el propio diseño del proceso de ampliación.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha señalado en declaraciones a su llegada que "está claro" que la apertura de negociaciones con Kiev y Chisinau "ha tardado demasiado" porque estaba bloqueada por el veto húngaro. Así, ha expresado su apoyo a ambos países para acompañarles en el "trabajo tan exigente y difícil" que supone preparar la adhesión a la UE.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Alemania, Johann Wadephul --país que ha abogado por una adhesión acelerada de los países candidatos--, ha subrayado que el proceso debe seguir guiándose por el principio de mérito propio y ha mostrado su apoyo a la apertura de negociaciones, si bien ha recalcado que Ucrania debe acometer "importantes reformas".

Su homóloga austriaca, Beate Meinl-Reisinger, ha defendido que se acelere el proceso de adhesión. "Si lo analizamos, es muy largo, muy burocrático y tiene infinidad de puntos en los que se necesita unanimidad. No me parece sensato, y otros Estados tampoco lo creen", ha remachado, añadiendo que la Unión caería en una "autoparálisis" si convierte este proceso en uno que tarde de 10 a 20 años.

LOS BÁLTICOS PIDEN NO PONER MÁS OBSTÁCULOS

En ese mismo sentido se ha expresado el ministro de Lituania, Kestutis Budrys, que ha defendido que la ampliación debe acelerarse y ha propuesto que la Unión Europea esté preparada para acoger nuevos Estados miembros "antes de 2030", al considerar que el proceso depende de una decisión política y que no deben imponerse "obstáculos adicionales".

Lo mismo ha pedido el responsable de Estonia, Margus Tsahkna, que tras celebrar la apertura de los primeros grupos de negociación tras años de bloqueo ha defendido que la ampliación es una "decisión política" que debe avanzar sin quedar paralizada "ahora que (Viktor) Orbán ya no está".

La ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha abogado por encontrar "un estatus especial" para Ucrania para acelerar su adhesión a la Unión. "Somos absolutamente flexibles en eso", ha señalado, defendiendo fórmulas que permitan a Ucrania acercarse al funcionamiento de la UE y participar más estrechamente en sus dinámicas antes de culminar plenamente el proceso de adhesión.

MÁS APOYO POLÍTICO A LA ADHESIÓN

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha calificado la apertura de capítulos como una "buena noticia" y una señal de apoyo de la Unión Europea a Ucrania y Moldavia, y ha mostrado su confianza en que ambos países formen parte de la "familia europea" en el futuro.

También se ha expresado así la ministra rumana, Oana-Silvia Toiu, se ha mostrado convencida de los beneficios para la Unión Europea de apoyar a Ucrania "en su camino europeo", por lo que ha celebrado la apertura del primer grupo de capítulos y ha pedido un "trabajo acelerado durante el verano" abrir el resto de los grupos de capítulos.

Por su parte, la ministra de Finlandia, Elina Valtonen, ha subrayado que la UE debe mejorar su capacidad de toma de decisiones si quiere ganar peso geopolítico, y ha defendido que el proceso de reformas en los países candidatos "es esencial" para garantizar estándares de democracia y transparencia.

Su homóloga irlandesa, Helen McEntee, cuyo país ostentará la presidencia del Consejo de la UE a partir de julio, ha indicado que cuando asuman el cargo trabajarán para que ambos países abran todos los grupos de capítulos "lo más rápidamente posible" y para apoyarles en "las reformas necesarias".

SIN ATAJOS EN LA AMPLIACIÓN

La ministra de Exteriores de Hungría, Anita Orbán, por su parte, ha condicionado el avance de Ucrania en el proceso de adhesión al cumplimiento de un acuerdo sobre la protección de los derechos de las minorías nacionales, en particular la minoría húngara en Ucrania, que considera una condición clave para la integración.

"Para Hungría, el cumplimiento y la aplicación de este acuerdo constituyen una condición fundamental en el proceso de integración europea de Ucrania", ha indicado, añadiendo que también apoyan el proceso de adhesión de Moldavia ahora que, su país, "regresa con un renovado compromiso con el futuro común europeo".

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha afirmado que el camino hacia la adhesión es "exigente y largo", aunque se ha mostrado satisfecho con el avance y ha insistido en que los países candidatos siguen siendo "bienvenidos" en la Unión Europea, "aunque aún tengan deberes".

Su colega sueca, Maria Malmer Stenergard, ha respaldado la apertura total de los grupos de negociación "porque Ucrania lo merece", aunque ha insistido en que el proceso debe seguir basado en el mérito y que la adhesión plena debe ser el objetivo final sin soluciones intermedias. "No debe haber un trato especial", ha concluido.

Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha destacado que la entrada de Ucrania en negociación supone un "punto de destino" en la relación con la Unión Europea, al dar a Kiev una perspectiva clara sobre su futuro europeo.