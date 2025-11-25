Los ministros de Exteriores de la UE debatirán por videoconferencia las negociaciones de paz para Ucrania

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, junto al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su colega francés, Jean-Noel Barrot, durante una reunión del G7. - Soeren Stache/dpa

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la UE debatirán este miércoles por videoconferencia las negociaciones de paz para Ucrania tras los primeros pasos en el plan de paz presentado por Estados Unidos después de una primera ronda de negociaciones en Ginebra.

En un momento en el que Europa busca situarse en el proceso de conversaciones tras la propuesta de paz elaborada por Washington a espaldas de ucranianos y europeos, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado a los titulares europeos del ramo para "cerrar filas y discutir próximos pasos", han confirmado fuentes europeas a Europa Press.

La idea es que la videoconferencia arranque a mediodía y sirva de seguimiento para los encuentros mantenidos entre líderes europeos, que aprovecharon la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana en Angola para tratar las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania.

Tras la cita el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró que los 27 valoran los pasos en la buena dirección en el proceso en Suiza, si bien apuntó que quedan "cuestiones por resolver". Igualmente defendió que será el bloque europeo el que tenga la última palabra sobre cuestiones como la aplicación de sanciones contra Moscú, el uso de los activos rusos congelados o la adhesión de Ucrania al bloque.

En un momento en el que se han multiplicado los contactos, este martes se celebra una cita de líderes de la coalición de voluntarios, el grupo de aliados de seguridad de Kiev encabezado por Francia y Reino Unido, que viene discutiendo posibles garantías de seguridad para reforzar a Kiev en el futuro para disuadir, de esta forma, próximas agresiones rusas.