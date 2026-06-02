La misión de observación de la UE en Colombia avala una primera vuelta electoral "transparente"

Votantes en las calles de Bogotá, Colombia, tras conocer los resultados de la primera vuelta de las presidenciales - Europa Press/Contacto/Zoraida Diaz

BRUSELAS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) en Colombia ha considerado que las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país latinoamericano se desarrollaron de manera "transparente", así como "pluralista y competitiva", después de que el presidente Gustavo Petro, denunciara un supuesto fraude electoral producido por modificaciones del censo y de las mesas de votación.

El jefe de la Misión, Esteban González Pons, así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha celebrado que "una vez más, Colombia ha dado una lección de democracia". "A pesar de la presencia de grupos armados ilegales en parte del territorio, a pesar de los cuestionamientos del sistema electoral y a pesar de una creciente polarización, Colombia ha llevado las urnas a todas las veredas", ha señalado el euodiputado español.

Pons ha descrito como "pluralista y competitiva" la primera vuelta --de la que han salido victoriosos el aspirante ultaderechista Abelardo de la Espriella, y el candidato continuista, Iván Cepeda-- y ha aplaudido que la participación haya alcanzado en esta contienda "un nivel histórico" del 58%.

El también vicepresidente del Parlamento Europeo ha explicado que la Misión --que durante la jornada electoral tenía desplegados 143 observadores procedentes de 24 países de la UE, más Noruega, Suiza y Canadá-- "calificaron todas las fases del proceso como transparentes, ordenadas y fluidas, y comprobaron que los representantes de las candidaturas pudieron desempeñar su labor sin restricciones".

En este sentido, ha recalcado que "todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen" y ha manifestado su confianza en "que este este mismo compromiso democrático se mantenga en la segunda vuelta" prevista para el próximo 21 de junio.

También se ha pronunciado en estos términos la eurodiputada Leire Pajín, que lidera la delegación del Parlamento Europeo integrada en la Misión, afirmando que espera que "la segunda vuelta se desarrolle igualmente de forma pacifica, democrática, sin interferencias de ningún tipo y con pleno respeto a la soberanía de Colombia y a la voluntad de la ciudadanía".

Las declaraciones de la Misión --que permanecerá en Colombia para observar la segunda vuelta, y dos meses después de concluir el proceso-- llegan después de que el presidente Petro denunciara fraude electoral, llegando a afirmar este mismo martes que tiene pruebas de ello.

Así, ha cifrado en 885.409 "nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal" en la divergencia entre el censo oficial y el del software del preconteo, mientras que señala que el software cuenta con 696 puestos más de votación.

"Esto da un cambio en los número totales", ha indicado, para recalcar que precisamente hay 5.300 mesas que registran "más de 300 votos en el día", "que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección", "muchas llegan a 700 votos".

Según describe, en esas mesas es "donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda". "Entrego el dato completo de las 5.300 mesas", ha subrayado insistiendo en que pone a disposición de las autoridades los datos que avalan las supuestas irregularidades denunciadas en la víspera y que en todo caso no han sido secundadas por el propio Cepeda.