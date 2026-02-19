Una misión de la ONU denuncia actos de genocidio en la ofensiva de las RSF en El Fasher, Sudán

Archivo - Manfiestación de sudaneses en París, pidiendo el cese del genocidio en El Fasher. - Europa Press/Contacto/Olivier Donnars - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una misión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas sobre Sudán ha establecido este jueves que las rebeldes Fuerzas de Respuesta Rápida (RSF) cometieron al menos tres actos de genocidio en su ofensiva en El Fasher, en otoño de 2025.

En concreto la misión acordada por el Consejo de Seguridad señala tres actos que evidencian el genocidio en Sudán como son "matar a miembros de un grupo étnico protegido"; "causar graves daños físicos y mentales"; e "imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física total o parcial del grupo".

Según el jefe de la misión Mohamed Chande Othman, "la escala, coordinación y apoyo público a la operación" de parte de la cúpula de las RSF demuestra que estos "crímenes" no se trata de "casos aleatorios de excesos de la guerra".

En cambio, apunta a que estas acciones forman parte de una operación "planeada y organizada" que "presenta las características que definen un genocidio".

El cerco de 18 meses sobre la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, impuso "de forma deliberada" unas condiciones de vida marcadas por la falta de agua, alimento, asistencia médica y humanitario, y registró un "patrón de ataques basados en la identidad, vinculados a la etnia, el género y la afiliación política percibida".

La misión señala acusaciones documentadas de "asesinatos masivos, violaciones generalizadas y otras formas de violencia sexual, detención arbitraria, tortura y tratos crueles, extorsión y desapariciones forzadas".

Al mismo tiempo, considera que una prueba de la intención de cometer un genocidio es que las RSF propagaron una retórica que llamaba a la eliminación de comunidades no árabes. Según explica miembros de la misión, supervivientes en El Fasher señalaron que combatientes de RSF preguntaban por personas de etnia zaghawa con la intención de "matarles a todos" y de "eliminar todo lo negro de Darfur".

La misión de la ONU recuerda que pese a las advertencias repetidas de la comunidad internacional y los "claros riesgos" de que se estaban cometiendo atrocidades, en el marco del cerco a El Fasher, no se pusieron medidas "efectivas" para proteger a la población civil de la zona. En este sentido, reitera que la expansión del conflicto a otra regiones sudanesas como Kordofan expone la necesidad de la protección urgente de los civiles a la vista de la "manifestación aguda de patrones coherentes con la violencia genocida" en Darfur del Norte.