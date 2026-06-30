La mitad de los estados de EEUU demandan a la Administración Trump por restringir las exenciones laborales de Medicaid

Archivo - La entrada al Centro de Emergencias y Traumatología del Centro Médico Delray, en medio de los cambios estatales en las normas de Medicaid - Europa Press/Contacto/Chris Beckett - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una coalición de 25 estados y el capitalino distrito de Columbia han demandado a la Administración de Donald Trump por una nueva norma que reduce "drásticamente" las exenciones de los requisitos vinculados a la actividad laboral para "algunos de los beneficiarios más vulnerables" del programa de asistencia médica Medicaid.

Según la demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal de distrito en Massachusetts y recogida por el portal de noticias The Hill, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) han violado las protecciones establecidas por el Congreso al emitir una norma final provisional sobre quiénes pueden optar a las exenciones de los nuevos requisitos laborales de Medicaid.

La demanda alega que la Administración ha adoptado una norma que "reduce drásticamente las exclusiones del requisito laboral establecidas por el Congreso para algunos de los beneficiarios más vulnerables de Medicaid", entre los que se encontrarían las personas "médicamente frágiles", un grupo apto para exenciones laborales.

En cambio, la controvertida regulación vincula implícitamente tal fragilidad médica a la capacidad de una persona para trabajar. Por ello, para poder optar a una exención, una persona debe demostrar que su condición le impide cumplir con el requisito laboral.

Asimismo, los nuevos requisitos laborales, que entrarán en vigor en enero, comportan una obligación para los beneficiarios de Medicaid de trabajar o realizar trabajo voluntario al menos 80 horas al mes, asistir a un centro educativo menos a tiempo parcial o participar en capacitación laboral.

En este contexto, los estados demandantes alegan que la nueva norma provocará que las personas que ya trabajan o que pueden optar a una exención pierdan o se les niegue la cobertura de Medicaid, ya que "crea nuevos requisitos que limitan quiénes están exentos debido a su condición de problemas de salud y obligan a las personas con problemas de salud que necesitan atención médica a superar obstáculos administrativos innecesarios para obtener y mantener una cobertura médica vital".

La normativa, publicada a principios de junio, tiene como objetivo guiar a 42 estados y al Distrito de Columbia en la implementación de las normas laborales establecidas por la ley presupuestaria 'One Big Beautiful Bill', las cuales estarían destinadas, según miembros del Partido Republicano y de la Administración Trump, a combatir el despilfarro, el fraude y el abuso en el programa Medicaid.