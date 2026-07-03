Mitsotakis pide una condena "absoluta" de los ataques "terroristas" bajo el "halo de la lucha social"

Archivo - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, atiende a la prensa en una reciente cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha pedido este viernes una condena "absoluta" de los ataques "terroristas y criminales" que se ocultan, a su juicio, bajo el "halo de la lucha social", tras la muerte de la madre de una política de Nueva Democracia en la ciudad de Salónica tras ser atacada su vivienda.

En una entrevista con el periodista Thanasis Mavridis, el líder griego ha calificado el episodio de "atentado terrorista" con "un objetivo político claramente definido". "Fueron señalados tres miembros de Nueva Democracia, y eso desde luego no fue una casualidad", ha incidido.

La fallecida es la madre de Afroditi Nestora, política del citado partido. De 72 años, fue ingresada "muy grave" con quemaduras en más del 80% del cuerpo y fallo multiorgánico, tras lo que falleció horas después en el centro médico.

Mitsotakis ha vinculado el ataque a las operaciones en la ciudad de Tesalónica contra "fenómenos de delincuencia organizada en los círculos anarquistas y de la extrema izquierda", en particular cuestiones como el desalojo de determinadas ocupaciones ilegales y que la Universidad de la ciudad "ya no sea un refugio" para estas actividades. Según ha dicho estas decisiones forman parte de una agenda "más amplia" para "hacer cumplir la legalidad en todas partes".

Así ha encuadrado el ataque que se saldó con la muerte de la madre de la política en una reacción de estos círculos. "En mi opinión, demuestran que ya no podemos seguir guardando silencio ni justificando conductas que se presentan bajo el supuesto 'halo' de la lucha social, política o de clases. Estamos hablando de comportamientos claramente terroristas y criminales", ha denunciado, incidiendo en que no se puede actuar con sectores políticos "como si fueran intocables", "ni justificar actos de violencia bajo el pretexto de la llamada 'intervención'".

"Así deben ser tratados por las fuerzas de seguridad y por la Justicia. Ya no podemos permitirnos tratar a determinados sectores políticos como si fueran intocables ni justificar actos de violencia bajo el pretexto de la llamada 'intervención'", ha indicado.

"Estamos hablando de personas que colocaron bombas incendiarias y provocaron la muerte de una mujer. Eso no es una intervención; es un acto homicida", ha subrayado el primer ministro heleno.

En este sentido, ha reclamado una "condena absoluta", que no sea solo de palabra, de estos actos, apuntando que está en juego "proteger el patrimonio de una democracia en la que las diferencias se resuelven con argumentos y no mediante el uso de la violencia".

Para Mitsotakis el ataque tiene que marcar un punto y aparte en la situación política de Grecia, tras recalcar que hace falta "un reinicio general". "Ese reinicio no afecta únicamente a la forma en que el Estado organizado afronta estos fenómenos, sino también a las responsabilidades que deben asumir todos los espacios políticos, especialmente los partidos procedentes de la izquierda, que en el pasado han mostrado tolerancia hacia este tipo de comportamientos", ha señalado.

En este punto ha pedido al líder izquierdista Alexis Tsipras, exprimer ministro y que ha formado un nuevo partido para concurrir a las elecciones, que "trace una línea clara de separación" respecto a estas conductas.

En una serie de ataques aparte de la víctima mortal, resultaron heridos el presidente del comité ejecutivo de Nueva Democracia en Salónica, Zisis Ioakeimovits, y el exparlamentario Savvas Anastasiadis. Sin embargo, el más grave fue el perpetrado contra la vivienda de la política, que causó un extenso incendio en el edificio y varios vehículos, dejando también heridos a su padre y otras dos personas.