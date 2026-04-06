Mojtaba Jamenei advierte de que los "asesinatos" de mandos iraníes "no pueden detener" a Irán

Archivo - El jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jademi (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha asegurado este lunes que los "asesinatos" de mandos militares iraníes no "pueden detener" los "ideales de la yihad" y de "la senda de la verdad y la justicia" de las Fuerzas Armadas, en referencia al ataque perpetrado en las últimas horas en el que ha muerto el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mayid Jademi.

"El enemigo, tras las sucesivas derrotas en la guerra impuesta a la nación, a los valientes combatientes del Irán islámico y conforme a sus siniestros planes, una vez más ha recurrido al arma habitual del terrorismo sionista y al asesinato de uno de los mandos de la Inteligencia del país", ha planteado Jamenei en un comunicado difundido por los medios estatales.

Jademi "ha alcanzado la gracia del martirio tras décadas de contribuciones silenciosas en los ámbitos de la seguridad, la inteligencia y la defensa del país", ha destacado Jamenei.

"Pero la leal fila de combatientes y muyahidines de la senda de verdad y la justicia del Irán islámico y de los miembros de las fuerzas armadas que han sacrificado su vida es ya tan larga y firme que el terrorismo y el crimen no pueden detener sus ideales de yihad", ha argumentado.

Jamenei ha trasladado su felicitación y sus condolencias a la familia, compañeros y comandantes de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica por el "martirio" de este oficial.

Antes, el Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había criticado el asesinato de Jademi, "muestra de la arrogancia" de Estados Unidos e Israel, que buscan "compensar la debilidad en el campo de batalla con cobardes asesinatos".

"Esta conspiración ciega de arrogancia siempre es más fútil e infructuosa, y les esperan golpes más duros", ha asegurado Qalibaf en una información difundida por la cadena de radiotelevisión pública iraní, IRIB.