Mojtaba Jamenei insiste en que se cumplan las "condiciones" de Irán para acabar con la guerra

Archivo - Un cartel con la figura del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en Teherán. - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Eur

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha trasladado al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, la necesidad de que se cumplan las "condiciones" puestas por la República Islámica para acabar con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado febrero y las tensiones que le han seguido por el control del paso de Ormuz.

En un comunicado difundido por su oficina, Jamenei ha señalado la "desesperación" de Estados Unidos por la marcha de la guerra "como uno de los frutos de la resistencia nacional", al tiempo que ha incidido ante Rezaei en "mantener una comunicación proactiva y oportuna para garantizar la participación continuada del pueblo en la defensa del país y del sistema".

"Insistió en la necesidad de defender los derechos e intereses de la nación iraní y del frente resistencia, asegurándose de que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades del país para poner fin a la guerra y de acabar con la actual situación de 'ni guerra ni paz'", ha recogido la nota sobre el encuentro entre el líder supremo iraní y su principal asesor de seguridad.

Por su lado, Rezaei ha llevado ante el líder supremo un informe en el que da cuenta de la aplicación de la política estratégica de "establecer estructuras y un orden regionales endógenos", en referencia al intento de promover una seguridad regional y de que Estados Unidos pierda influencia militar en la zona, señalando que se trata de una de las iniciativas que desarrolla la institución que dirige.

La cita supone un importante encuentro entre el líder supremo y una de las oficinas más influyentes a la hora de establecer la política de seguridad de Teherán, incidiendo la propia oficina de Jamenei en que para la toma de "decisiones acertadas y bien fundamentadas" es necesario "contar con una hoja de ruta basada en una comprensión integral de cada tarea".

Esta reunión tiene lugar tras la cumbre de seguridad que mantuvieron este lunes altos cargos de Irán, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán en las que acordaron conversaciones para "fortalecer la cooperación" en la materia, en la que participó Rezaei. Se trata de un acercamiento del denominado Pacto de La Meca, la alianza defensiva integrada por Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, y un intento de rebajar las tensiones a nivel regional en pleno 'impasse' de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.