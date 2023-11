Moldavia se abre a incorporarse a la UE sin la región separatista de Transnistria

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha planteado la posibilidad que el país se incorpore a la UE sin resolver antes el problema abierto con Transnistria, una región separatista y dominada por Rusia, ante la posibilidad de que este conflicto demore las conversaciones de adhesión en ciernes.

La Comisión Europea recomendó la semana pasada el inicio de este diálogo, a la espera en cualquier caso del visto nuevo de los Veintisiete, sin un horizonte temporal claro sobre la mesa. Bruselas aún reclama a las autoridades moldavas una serie de reformas, si bien uno de los grandes problemas sigue siendo Transnistria.

Moscú tiene militares en este territorio y, ante la posibilidad de que resolver su estatus pueda retrasar indefinidamente las aspiraciones de Chisinau, Sandu es partidaria de un proceso en dos fases. "El primer paso es la margen izquierdal del (río) Dniéster", ha dicho en una entrevista radiofónica recogida por la agencia Bloomberg.

"Queremos llegar una solución política al conflicto, pero no podemos permitir que Moldavia no sea miembro de la UE hasta que no se resuelva", ha explicado Sandu, al exponer lo que ha considerado como "el peor escenario" a medio plazo. La UE reconoce a día de hoy a Transnistria como parte del territorio moldavo.