Moldavia llama a consultas a su embajador en Moscú tras la caída de un dron en el sur del país

Archivo - Bandera de Moldavia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Moldavia ha llamado a consultas este lunes a su embajador en Moscú, Lilian Darii, tras la caída de un dron ruso en Crocmaz, en el distrito de Stefan Voda, lo que ha causado daños a varios edificios en esta localidad del sur del país, si bien no ha habido que lamentar víctimas.

La cartera ha tildado el incidente de "grave violación a la soberanía y la integridad territorial" de Moldavia, aludiendo a que ha puesto "en peligro" la seguridad de los ciudadanos. "Moldavia condena la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias para la seguridad de nuestro país y de toda la región", ha sentenciado.

Por su parte, la presidenta del país, Maia Sandu, ha condenado "enérgicamente" la "última violación" por parte de Moscú del espacio aéreo moldavo. "Esta es una consecuencia directa de la guerra de Rusia, y nos pone en peligro a todos. El riesgo para la vida humana en nuestra región es real y está creciendo. Debe detenerse", ha dicho.

El incidente tuvo lugar en la víspera en Crocmaz, donde se registró una potente explosión. Los investigadores, que encontraron fragmentos de un dron en el lugar de los hechos, han apuntado a que el aparato pudo explotar tras colisionar con un árbol en una zona forestal.

Crocmaz se encuentra cerca de la provincia ucraniana de Odesa, que sufrió un ataque ruso a gran escala el domingo. Esto se produce después de que las autoridades hallaran fragmentos de un dron ruso cerca de la localidad de Valeni, en el distrito de Cahul, en la frontera con Rumanía.