Mongolia ordena "medidas de supervisión sanitaria" en la frontera con Rusia por el posible brote de peste pulmonar

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Mongolia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mongolia han ordenado este miércoles poner en marcha "medidas de supervisión sanitaria" en la frontera con Rusia por el posible brote de peste pulmonar en Irkutsk, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmara el martes que sigue de cerca el caso de la muerte de una trabajadora de un laboratorio ruso.

El Ministerio del Interior del país ha indicado que "a pesar de que actualmente el riesgo es bajo" ha instado a las "agencias pertinentes del Gobierno a tomar las medidas de precaución necesarias para mantener la vigilancia y la supervisión ante peligros potenciales".

"Los pasos en la frontera siguen operando con normalidad. Se implementarán medidas de supervisión sanitaria en estas zonas", ha aclarado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión mongola Live TV.

Mientras las autoridades rusas insisten en que no existe riesgo alguno de contagio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la agencia de salud pública de Estados Unidos, han afirmado que "siguen de cerca" el supuesto caso de peste pulmonar en Rusia.

Por su parte, el Gobierno de China ha apuntado a la existencia de "intercambios estrechos" sobre el caso de la muerte de la trabajadora del laboratorio en Rusia a pesar de las informaciones sobre la ausencia de "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la fallecida.