Montenegro se compromete a resolver sus disputas con Croacia para allanar el camino hacia su adhesión a la UE

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, durante una rueda de prensa desde Bruselas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, se ha comprometido este viernes a seguir trabajando para resolver las disputas bilaterales que mantiene su país con Croacia, después de que Zagreb impusiera una serie de condiciones a resolver a Podgorica de cara a dar su visto bueno definitivo a su integración como nuevo Estado miembro de la Unión Europea.

"Estamos trabajando incansablemente, nuestros equipos del Ministerio de Exteriores de Montenegro y los de Croacia, para resolver cualquier posible cuestión bilateral que podamos tener", ha asegurado Spajic durante una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en la 30º conferencia intergubernamental en la que Montenegro ha conseguido cerrar provisionalmente otros dos capítulos de negociación más para su entrada en el bloque comunitario.

El mandatario montenegrino ha asegurado que su Gobierno "no dejará piedra sin mover" hasta encontrar "un compromiso al estilo europeo" sobre todas las cuestiones que puedan dividir a ambos países balcánicos, al tiempo que ha defendido que el proceso de adhesión al bloque representa "una gran oportunidad" para acercar sus posiciones.

Por su parte, Thomas Byrne, ministro de Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda --país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE--, se ha mostrado convencido de que las diferencias entre Montenegro y Croacia "podrán resolverse", después de mantener una reunión con la secretaria de Estado croata para Asuntos Europeos, Andreja Metelko-Zgombic.

"Estoy muy agradecido por el trabajo del Gobierno croata y por permitirnos lograr avances tan sustanciales", ha señalado Byrne, quien ha reconocido que existen disputas bilaterales entre ambos países, aunque ha considerado que se trata de una situación "normal" entre Estados vecinos.

CROACIA, UN OBSTÁCULO PARA EL CANDIDATO MÁS AVANZADO

Las relaciones entre Montenegro y Croacia constituyen uno de los principales desafíos políticos que todavía debe superar Podgorica en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea, dado que Zagreb puede bloquear los avances del proceso, que requiere el respaldo unánime de los Estados miembro.

Croacia ha planteado ocho cuestiones bilaterales pendientes con Montenegro, relacionadas, entre otros asuntos, con los crímenes de guerra cometidos durante la desintegración de Yugoslavia y con disputas territoriales y patrimoniales. Aunque ambos países han conseguido resolver recientemente dos de estas cuestiones, todavía quedan diferencias por superar.

Entre estas peticiones destacan la indemnización a los prisioneros del campo de Morinj (Montenegro), donde más de 300 ciudadanos croatas estuvieron recluidos entre 1991 y 1992, además de la conservación de la placa conmemorativa, sin cubrirla con otras estructuras.

También reclaman el cambio de nombre de la piscina de la localidad montenegrina de Kotor, que lleva el nombre del jugador de waterpolo Zoran Gopcevic, quien, según Croacia, ejerció como guardia en el campo de Morinj. Se suma una petición para esclarecer el paradero de 14 ciudadanos croatas desaparecidos.

Croacia condiciona la entrada a la UE de Montenegro también al enjuiciamiento de los crímenes de guerra, incluidos los casos relacionados con la responsabilidad de mando, así como la resolución de las disputas sobre las propiedades de familias croatas, incluidas 51 familias de Tivat y otras de la bahía de Kotor.

Por último, pide la devolución del buque escuela 'Jadran', que Croacia reclama como propio en virtud de los acuerdos sobre la sucesión de la antigua Yugoslavia, así como la resolución de la disputa fronteriza, mediante el reconocimiento de la antigua frontera entre las dos repúblicas y la firma de un acuerdo sobre la frontera terrestre.

23 DE UN TOTAL DE 33 CAPÍTULOS

Las declaraciones de Spajic se producen después de que la Comisión Europea haya situado esta semana a Montenegro en la recta final de su proceso de adhesión, con el objetivo de cerrar las negociaciones antes de finales de 2026, firmar el tratado de adhesión durante 2027 y permitir que el país balcánico se convierta en el vigésimo octavo Estado miembro de la Unión Europea en 2028.

Este viernes, Montenegro ha dado un nuevo paso hacia ese objetivo al cerrar provisionalmente otros dos capítulos de negociación, los relativos a la libre circulación de mercancías y a la seguridad alimentaria y las políticas veterinaria y fitosanitaria.

Con estos avances, el país balcánico acumula ya 23 de los 33 capítulos de negociación cerrados provisionalmente, por lo que todavía tiene diez pendientes antes de poder concluir las negociaciones de adhesión.