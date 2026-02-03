La MONUSCO desplegará en los próximos días una misión de supervisión del alto el fuego en el este de RDC

Archivo - Cascos azules operando en República Democrática del Congo - NACIONES UNIDAS / MONUSCO - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Qatar ha anunciado que la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) enviará próximamente una misión a la ciudad congoleña de Uvira (este) para supervisar el alto el fuego entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), después de que las partes alcanzaran un acuerdo para fijar el mecanismo de monitorización del mismo.

Qatar, que ha asumido funciones de mediación, ha afirmado que RDC y el M23 "firmaron el mandato de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos" después de una reunión en Doha del mecanismo de seguimiento y verificación del alto el fuego, "en el marco de los esfuerzos para resolver el conflicto".

Así, el Ministerio de Exteriores qatarí ha apuntado en un comunicado que también se han revisado los planes de la MONUSCO para instaurar este mecanismo y han "reafirmado" su "compromiso con apoyar y facilitar sus trabajos para garantizar el éxito de su misión", para lo cual la misión de la ONU "enviará durante los próximos días su primera misión a Uvira".

"Las dos partes han reafirmado su compromiso con el alto el fuego y el acuerdo marco firmado en Doha para la paz, firmado el 15 de noviembre de 2025, y han reafirmado su determinación a aplicar de buena fe todas las obligaciones estipuladas para apoyar el proceso de paz", ha apuntado en el texto, publicado a través de sus redes sociales.

En este sentido, ha reseñado que durante el encuentro se ha analizado además la situación sobre el terreno, "especialmente en lo relativo a las perspectivas sobre los desafíos actuales", y han subrayado la necesidad de "poner en marcha medidas concretas para reforzar el seguimiento, verificación e intercambio de información de apoyo al proceso de paz".

"Sobre la base de estas discusiones, los miembros han acordado las próximas etapas, destinadas a reforzar la eficacia del mecanismo y garantizar que continúan las reuniones regulares en este contexto", ha zanjado, sin que las autoridades congoleñas o el M23 se hayan pronunciado por ahora sobre las implicaciones de esta nueva medida.

El M23 anunció el pasado 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó el año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país, si bien desde entonces ha acusado al Ejército de cometer abusos en la localidad.

El grupo rebelde, respaldado por Ruanda, se hizo en 2025 con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu, en medio de una ofensiva que elevó las tensiones entre Kinshasa y Kigali y dio pie posteriormente a un proceso de negociaciones para evitar la expansión del conflicto en la región.