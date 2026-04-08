Mozambique confirma la muerte de once personas tras un derrumbe en una mina de oro

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mozambique han confirmado la muerte de once personas a causa de un derrumbe en una mina de oro en la provincia de Manica (oeste), en la frontera con Zimbabue, antes de afirmar que el lugar estaba siendo explotado de forma irregular.

"Diez personas quedaron enterradas y murieron en el lugar, mientras que cinco resultaron heridas. De ellas, tres estaban en estado grave y fueron trasladadas al hospital de Chimoio, donde una murió tras su llegada", ha dicho el portavoz de la Policía de Manica, Mouzinho Manasse.

El suceso tuvo lugar en una zona minera conocida como 'Seis Carros', uno de los principales centros de explotación de minas de oro en el país africano, donde se estima que trabajan miles de persona, entre mozambiqueños y extranjeros. Las autoridades han expresado su preocupación por los incidentes en estas minas, incluidos derrumbes por las lluvias.