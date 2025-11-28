MSF advierte de las "críticas" condiciones en las que sobreviven los desplazados tras la toma de El Fasher (Sudán)

Archivo - Desplazados esperan a recibir agua en Tawila, en Darfur Norte (Sudán) - Europa Press/Contacto/World Food Programme

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras ha advertido este viernes de las "críticas" condiciones en las que sobreviven los miles de desplazados que se encuentran en Tawila tras la toma de la ciudad de El Fasher, capital de la región de Darfur Norte, por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) hace ahora un mes, tras cerca de un año y medio de asedio, en el marco de la guerra con el Ejército de Sudán.

"Las condiciones de vida en los campos de Tawila son extremadamente precarias. Personas devastadas llegan a un lugar con recursos insuficientes: duermen en refugios improvisados de madera y lonas, y la asistencia alimentaria solo proporciona una recién diaria solo para quienes son priorizados", ha señalado la coordinadora de emergencias de MSF en Darfur, Myriam Laaroussi.

Los pacientes atendidos por esta ONG en Tawila relatan asesinatos masivos, torturas y secuestros para pedir rescates tanto en El Fasher como a lo largo de las rutas de huida. "Sus testimonios confirman los temores sobre las personas desaparecidas y describen un escenario de violencia extrema", sostiene la organización.

No obstante, "muchos" civiles permanecen detenidos en varias localidades próximas a la capital de Darfur Norte, después de que las RSF y sus milicias aliadas les estén impidiendo alcanzar lugares más seguros. "Quienes sobrevivieron a la violencia extrema continúan en grave peligro dentro y alrededor de El Fasher. El acceso humanitario está bloqueado, están atrapados, y la información sobre su situación es muy limitada", ha advertido Laaroussi.

Los equipos de MSF, los testimonios de supervivientes y análisis satelitales apuntan a "un escenario catastrófico": gran parte de la población civil que aún estaba en El Fasher antes del 26 de octubre habría sido asesinada, habría muerto o estaría detenida o atrapada sin acceso a ayuda vital ni posibilidad de desplazarse a un lugar seguro. Sin embargo, ninguna organización humanitaria internacional ha logrado acceder a El Fasher.

La doctora Mouna Hanebali, responsable del equipo médico en el hospital de Tawila, ha explicado que una semana antes de la conquista de la ciudad empezaron a recibir una afluencia de personas que eran, principalmente, mujeres y niños que estaban "exhaustos, desnutridos, deshidratados y que llegaban en camiones". "Tras la caída, también empezamos a recibir hombres, la mayoría con traumatismos, heridas de bala y heridas infectadas, que venían a pie. Ahora la llegada por esa ruta ha disminuido", ha explicado.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.