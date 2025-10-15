MSF avisa de que la "vida normal" aún queda "muy lejos" en Gaza: "Es una montaña de escombros"

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel ha supuesto el cese en líneas generales de los ataques pero, como ha recordado una trabajadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza, Nadia Eid, el enclave aún es "una montaña de escombros" y la "vida normal" queda "muy lejos".

Eid apoya la coordinación médica de la ONG en Gaza y ha sufrido y visto en primera persona el "nivel de destrucción" causado por más de dos años de incesante ofensiva militar israelí. "Las vidas que alguna vez disfrutamos no volverán, al menos no en un futuro cercano", ha lamentado en unas declaraciones divulgadas por MSF.

Ha recordado que miles de personas siguen abocadas a vivir "en condiciones inhumanas" en tiendas de campaña, sin acceso a lo más básico y padeciendo las carencias de un sistema sanitario "prácticamente colapsado". "A diario, en nuestros centros de salud, recibimos cientos de pacientes y no tenemos capacidad para atenderlos a todos", ha lamentado.

Así, da por hecho que, "aunque la guerra haya terminado, este sufrimiento continuará", bien por las secuelas físicas o psicológicas que gran parte de la población arrastrará de por vida o porque quienes han perdido familiares no han tenido "el privilegio de llorarlos".

En el terreno personal, para Eid "lo peor es la incertidumbre", no saber qué va a pasar mientras persiste "un miedo profundo a que la guerra vuelva a reanudarse", la "peor pesadilla". Confía en que el alto el fuego se mantenga y llegar, "finalmente", al "verdadero final" de esta guerra.