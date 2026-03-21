MSF denuncia una situación catastrófica en Líbano por los ataques de Israel: "Recuerda demasiado a Gaza"

Imagen de archivo de un bombardeo israelí en el sur de Beirut - MARYAM SROUR / MSF

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que la situación en Líbano ha adquirido tintes catastróficos desde el reinicio a plena potencia de las operaciones militares israelíes contra Hezbolá en Beirut y en el sur del país, que han ocasionado la muerte de al menos 34 trabajadores sanitarios solo este mes de marzo.

"La situación humanitaria en el sur del Líbano y en Beirut es catastrófica", ha declarado Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en el Líbano. "Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza. Se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. O a veces ni siquiera eso", ha lamentado en referencia a los anuncios israelíes para que la población abandonen las zonas que van a ser objetivos de sus bombardeos.

"Sus hogares son bombardeados, lo pierden todo de repente y se ven obligados a desplazarse a otro lugar. Llegan a ese otro lugar y también hay órdenes de evacuación, por lo que deben moverse de nuevo. Ya no hay realmente espacios que se puedan considerar seguros, ni siquiera en los campamentos", ha avisado el coordinador de MSF antes de avisar que, en lo que a suministros y ayuda se refiere "hace falta de todo": atención médica, agua y también estructuras sanitarias; es decir: letrinas y duchas.

"Muchos de estos servicios están siendo gestionados por organizaciones humanitarias, pero en este momento hay muy pocas. Y también por iniciativas individuales, pero estas iniciativas individuales se agotarán en algún momento, de eso no hay duda", ha lamentado.

A medida que se intensifican las operaciones terrestres israelíes, 53 centros médicos han tenido que cerrar sus puertas y 34 trabajadores sanitarios han perdido la vida, según el balance que baraja Médicos sin Fronteras. Las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí cubren hoy el 15% del territorio libanés y los bombardeos están afectando a una zona aún más amplia. Esto ha provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que han tenido que abandonar sus hogares en cuestión de horas.

MSF recuerda que, en un país donde el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, "el apoyo internacional debe intensificarse lo antes posible para evitar una crisis humanitaria", y hace un llamamiento "para la protección de la población civil de los trabajadores humanitarios y de las estructuras sanitarias. Y para que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas".