MSF prepara una respuesta de emergencia contra el brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri

Archivo - Personal sanitario en un centro de tratamiento de ébola apoyado por MSF en Bolomba, República Democrática del Congo - MSF/FRANCK NGONGA - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras (MSF) ha anunciado la puesta en marcha de una respuesta de emergencia en el norte de República Democrática del Congo (RDC) para combatir el brote de ébola en la provincia de Ituri, que ha dejado ya según Naciones Unidas unas 80 muertes probables y 246 casos sospechosos.

La ONG explica que, el pasado fin de semana, comenzó a recibir alertas "sobre un aumento inusual de fallecimientos asociados a una posible fiebre hemorrágica" al noroeste de Bunia, capital provincial.

Un equipo desplegado en colaboración con el Ministerio de Salud confirmó que al menos 55 personas habían muerto desde principios de abril. Posteriormente, también se notificaron casos sospechosos en las zonas sanitarias de Bunia y Rwampara.

El brote está provocado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, especialmente preocupante porque, a diferencia de la cepa Zaire (la más habitual), actualmente no dispone de vacunas ni tratamientos aprobados. Además, existe una dimensión regional porque Uganda confirmó un caso de ébola Bundibugyo en un ciudadano congoleño de 59 años fallecido un día antes.

"El número de casos y muertes registrados en tan poco tiempo, junto con la expansión a varias zonas sanitarias y ahora también más allá de la frontera, resulta extremadamente preocupante", señala Trish Newport, responsable del Programa de Emergencias.

"La limitada capacidad de acceso a atención sanitaria y el contexto de inseguridad que vive Ituri hacen indispensable una respuesta rápida para evitar una mayor propagación", ha añadido. Ituri es una provincia asolada por la actividad de uno de los grupos armados más violentos de África: las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico y responsables cada año de cientos de muertos en ataques armados por toda la zona.

MSF tiene desplegados equipos en las zonas afectadas de Ituri evaluando las necesidades médicas y coordinándose estrechamente con las autoridades sanitarias congoleñas. En la clínica de Salama, en Bunia, los trabajadores de la ONG atienden actualmente 3 casos sospechosos que ya han sido aislados.

MSF ha comenzado a movilizar a personal médico, logístico y de apoyo con experiencia en la respuesta a brotes de fiebres hemorrágicas virales, así como "suministros esenciales para desplegar una respuesta de emergencia a gran escala lo antes posible".

MSF termina recordando que "la tasa estimada de mortalidad de la cepa Bundibugyo se sitúa entre el 25% y el 40%" y que éste es el tercer brote detectado relacionado con esta cepa, tras los registrados en Uganda en 2007-2008 y en República Democrática del Congo en 2012.