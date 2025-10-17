Muere a los 101 años Tomiichi Murayama, el ex primer ministro de Japón que pidió perdón por los crímenes durante la IIGM

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tomiichi Murayama, el ex primer ministro de Japón que pidió perdón públicamente por los crímenes cometidos por el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial, ha muerto este viernes a los 101 años de edad.

Murayama, que fue secretario general del Partido Socialdemócrata de Japón, nació en 1924 en la prefectura de Oita, en el seno de una familia de pescadores, y comenzó a involucrarse en la política tras su ingreso en la Universidad de Meiji.

El exmandatario juró el cargo como primer ministro en 1994 y puso fin a 47 años de gobierno del Partido Liberal Democrático. Durante su tiempo al frente del Ejecutivo, trató de lograr la reconciliación nacional e impulsó numerosas políticas sociales.

En julio de 1995, estableció el Fondo Asiático de Mujeres para abordar la polémica por las llamadas 'mujeres de confort', las surcoreanas víctimas de esclavitud sexual por parte de las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, con motivo del 50 aniversario del fin de la contienda, difundió el que luego fue conocido como la Declaración Murayama, en la que pidió perdón por lo sucedido durante la guerra, según informaciones del diario 'Asahi Shimbun'.

"Durante un periodo de tiempo, Japón, siguiendo una política nacional errónea, avanzó en el camino de la guerra y mediante la agresión y el colonialismo provocó un daño tremendo y un gran sufrimiento a personas de muchos países, especialmente en Asia", afirmó entonces.

Así, expresó su deseo a que este tipo de actos "no se repitieran en el futuro" y que Japón siguiera adelante con un "espíritu de humildad". "Quiero trasladar mis más profundas disculpas, con un completo arrepentimiento", dijo.