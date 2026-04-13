Muere un agente en un ataque contra la escolta de un equipo de vacunación contra la polio en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos un policía paquistaní ha muerto y otros cuatro han resultado heridos este lunes tras un ataque perpetrado por personas no identificadas contra la escolta a un equipo de vacunación contra la poliomielietis en Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

El jefe de la Policía del distrito de Hangu, Muyahid Husain, ha indicado que el ataque ha sido ejecutado contra una furgoneta que trasladaba a cinco agentes destinados a la protección de un equipo sanitario en Chapri Uazirán, según ha informado la cadena de televisión Geo TV.

El Programa contra la Polio en Pakistán ha iniciado este lunes su segunda campaña de vacunación en el país en lo que va de 2026, destinada a inmunizar a más de 45 millones de niños menores de cinco años. Las autoridades han confirmado un caso de poliomielitis en los primeros cuatro meses del año, confirmado por pruebas de laboratorio.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, donde los equipos hacen frente a reiterados ataques por parte de grupos armados, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.