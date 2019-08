Muere un agente de tráfico y otros dos resultan heridos en un tiroteo en el sur de California

WASHINGTON, 13 Ago. (Reuters/EP) -

Un agente de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, según sus siglas en inglés) ha muerto este lunes y otros dos han resultado heridos durante un tiroteo en el sur de California, según han informado la Policía y medios de comunicación locales.

Un miembro de la CHP ha confirmado el tiroteo, que se ha producido alrededor de las 17.30 (hora local) en Riverside, en el estado norteamericano de California, a alrededor de 86 kilómetros de Los Ángeles. El presunto autor del tiroteo ha sido abatido por las autoridades.

"Uno de nuestros agentes ha muerto debido a las heridas sufridas", ha señalado este lunes un representante de la CHP a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según los medios locales, un agente de la CHP realizó una parada rutinaria a un vehículo y el sospechoso cogió un rifle y comenzó a disparar. El agente respondió con disparos y pidió refuerzos de la CHP, la Policía de Riverside y la oficina del sheriff de Riverside.

Now: A shooting incident along the 215 freeway at Box Spring Boulevard in #Riverside has prompted a massive police presence .

The freeway is shut down at the scene.

Drivers are urged to avoid the area. #California #USA pic.twitter.com/GxIqEx7vKI