Muere un alto cargo de las RSF en un ataque con dron en Darfur Central, en el oeste de Sudán

Archivo - Bandera de Sudán en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha muerto en un ataque con dron perpetrado contra la localidad de Zalingei, en la región de Darfur Central (oeste), en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el grupo paramilitar y el Ejército de Sudán, que ha sumido al país en una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial.

Fuentes de seguridad citadas por el portal sudanés de noticias Sudan Tribune han indicado que el ataque dejó varios muertos, entre ellos, Hamid Ali Abubakar, jefe del Consejo Revolucionario del Despertar --aliado de las RSF-- y uno de los asesores de seguridad del jefe del grupo paramilitar, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti'.

Las informaciones publicadas por este medio apuntan a que Abubakar participaba en una reunión en el momento del ataque, sin que por ahora haya más detalles. El hombre, miembro de la tribu mahamid, había sido recientemente objeto de críticas por parte de su comunidad por supuestamente intentar rebajar el poder del líder tribal Musa Hilal, quien le acusó de azuzar las divisiones internas en beneficio de las RSF.

Por otra parte, las RSF han anunciado a través de su cuenta en Telegram la toma de Al Kueik, en Kordofán Sur, en el marco de su ofensiva en esta zona del país, al tiempo que han asegurado que las Fuerzas Armadas y sus aliados sufrieron "grandes pérdidas, incluidos cientos de muertos", sin que las autoridades sudanesas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.