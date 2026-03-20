Muere un civil en un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia

Archivo - Edificio en obras en Shebekino, Bélgorod (Rusia), tras un ataque ucraniano - Europa Press/Contacto/Anton Vergun - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado este viernes de la muerte de un civil, tras el impacto de un dron de origen ucraniano contra la localidad de Múrom, en la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país.

"Terribles noticias desde la zona de Shebékino: el ataque con un dron a la localidad de Múrom ha provocado la muerte de un civil", ha lamentado el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, en un mensaje enviado en redes sociales en el que ha añadido que el hombre ha perecido en el acto por cuenta de las heridas sufridas.

El anuncio llega tras una noche de jueves y madrugada de viernes en las que los sistemas de defensa aérea rusos han interceptado y destruido 26 drones ucranianos, según recoge la agencia estatal TASS; mientras que las autoridades ucranianas aseguran haber destruido 133 de los 156 drones rusos lanzados. Todo ello, en el marco de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.