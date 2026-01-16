Muere un dirigente del brazo armado de Yihad Islámica en un ataque israelí contra la Franja de Gaza

Palestinos trasladan al hospital los cuerpos de varias víctimas por ataques de Israel en Gaza - Europa Press/Contacto/Hashim Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ashraf al Jatib, un alto cargo del brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, ha muerto junto a su esposa en un ataque efectuado este jueves por el Ejército israelí contra el centro de la Franja de Gaza.

Así lo han confirmado fuentes locales a la agencia de noticias palestina Sanad y al diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una vivienda situada en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Horas antes ha fallecido Mahmud al Hawli, comandante de las Brigadas Ezzedín al Qassam, brazo armado de Hamás, junto a otros tres miembros de su familia, cuyos cuerpos han sido recuperados por efectivos de Defensa Civil de Gaza tras un bombardeo israelí en Deir al Balá, también en el centro del enclave palestino.

Con ellos son al menos once las víctimas mortales este jueves por ataques de Israel en la Franja, tan solo un día después de que Estados Unidos anunciara el lanzamiento de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave, que incluye su desmilitarización.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha registrado 451 muertos y más de 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, alcanzado al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 710 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 71.441 muertos y 171.329 heridos, según las autoridades de Gaza.