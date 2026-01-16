Israel mata a una palestina en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre

Palestinos en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el marco del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este viernes a una mujer palestina en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la víctima ha sido identificada como Sabá Ahmed Alí abú Jamea, de 62 años, quien ha sido tiroteada por las tropas israelíes en el oeste de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

El suceso tiene lugar un día después de la muerte de más de diez palestinos por ataques israelíes contra Gaza, entre ellos dos supuestos altos cargos de los brazos armados de Yihad Islámica y Hamás, después de que Estados Unidos anunciara el miércoles el inicio de la segunda fase de su plan para la Franja.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 450 muertos y 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.440 muertos y 171.300 heridos.