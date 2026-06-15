Muere un hombre tiroteado en un campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano

Archivo - Militares libaneses a la entrada de un campamento de refugiados palestinos en el país - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este lunes tras ser tiroteada en el cammpo de refugiados de Ain al Hilwé, el más grande de los que acoge Líbano, tras la muerte a tiros en el mismo lugar de dos miembros del aparato de seguridad palestino.

Se trata de un hombre que ha sucumbido a las heridas de bala tras ser trasladado al Hospital Nida al Insani, en este campamento situado en la ciudad de Sidón, ha informado la agencia de noticias libanesa NNA.

El suceso llega en un clima de elevada tensión, después de que dos miembros de las fuerzas de seguridad palestinas identificados como Muhamad Fathi y Haitham Ghutani hayan fallecido por la misma causa. Ambos fueron trasladados al Centro Médico Labib de la ciudad de Sidón tras ser atacados este domingo en el control de Hasba, dentro del campamento.

Un portavoz de las Fuerzas de Seguridad Nacionales Palestinas, el teniente coronel Abdul Hadi al Asadi, condenó este ataque obra de "manos sospechosas que continúan con la agresión israelí contra nuestro pueblo en Palestina y en Líbano para desestabilizar los campos, especialmente ante las delicadas circunstancias que afrontan acutalmente Líbano y la región".

Al Fatá y las Fuerzas de Seguridad Nacionales Palestinas han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.