Muere un joven de 26 años por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

El ejército israelí interviene con gases lacrimógenos y bombas sónicas contra agricultores palestinos en Hebrón, en el territorio palestino de Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a última hora de este sábado de la muerte de un ciudadano palestino, al que han descrito como presunto terrorista, en el marco de una operación realizada en Cisjordania.

"Durante una operación ofensiva realizada hace poco tiempo por una patrulla de paracaidistas de la Brigada Menashe, se identificó a un terrorista que intentó atentar contra la fuerza durante la operación en la zona", han explicado las FDI en una breve publicación en su cuenta en X en la que han asegurado que sus fueras "abrieron fuego contra él y lo abatieron" sin que ninguno de sus efectivos sufriera daños.

El fallecido ha sido identificado como Abdel Rahman Darawsha, un joven de 26 años que perdió la vida como consecuencia de las graves heridas de bala que sufrió cuando soldados israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Al Faraa, en el sur de Tubas, en Cisjordania, según fuentes del Ministerio de Salud palestino recogidas por la agencia palestina de noticias Wafa.

De acuerdo con las mismas fuentes, Darawsha fue inmediatamente atendido por personal de emergencias de la Media Luna Roja Palestina que lo trasladó de urgencia al Hospital Gubernamental de Tubas, donde finalmente fue declarado muerto.

Esta defunción se produce el mismo día en que al menos un palestino y cuatro activistas extranjeros han resultado heridos en un nuevo ataque de colonos a los recolectores de aceitunas en Cisjordania, donde las fuerzas y los colonos israelíes han llevado a cabo más de 38.000 ataques en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, según la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento.

Desde esa misma fecha, según las autoridades de la Franja de Gaza --controladas por Hamás--, la cifra total de muertos ha ascendido ya a 69.169, mientras que la de heridos es de 170.685, si bien este número podría seguir aumentando debido a la imposibilidad de los equipos de emergencias de acceder a las víctimas sepultadas por los escombros.

Esta cifra incluye 522 fallecidos registrados desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás a principios de octubre, la mayoría de los cuales corresponden a la recuperación e identificaciones de cuerpos.