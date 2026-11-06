Muere el líder del 'Cártel Nuevo Imperio' en un tiroteo con las fuerzas de seguridad mexicanas

Archivo - Agentes de seguridad patrullan una calle de Ciudad de México. - Fu Langxisike¡kanieduo / Xinhua News / Europa Pre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder y fundador de la organización criminal 'Cártel Nuevo Imperio', Edgar Aarón "N", alias 'El General' o 'El Lic', ha muerto tras abrir fuego contra agentes federales durante un operativo desplegado en el Estado de México, Morelos y Ciudad de México para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Según ha informado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, a través de una declaración en redes, los agentes de la SSPC fueron recibidos con disparos de arma de fuego mientras ejecutaban la intervención. Al repeler el ataque, las fuerzas de seguridad abatieron al presunto jefe criminal, a quien se investigaba por delitos de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Harfuch ha detallado que 'El General' estaba identificado como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, alto mando policial y colaborador de la SSPC asesinado el 21 de julio de 2024. "No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen", ha remarcado el titular de Seguridad.

Asimismo, el presunto líder del 'Cártel Nuevo Imperio' fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le acusó de brindar protección en suelo mexicano al prófugo Ryan James Wedding y de valerse de contactos policiales para ubicar objetivos para su red delictiva.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades de seguridad y fiscalías del Estado de México y la capital.