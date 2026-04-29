Muere un menor de 16 años por disparos del Ejército israelí en Hebrón, en el sur de Cisjordania

Efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes en Hebrón, en el sur de Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado este miércoles la muerte de un adolescente de 16 años a causa de disparos del Ejército israelí durante una incursión en Hebrón, en el sur de Cisjordania.

El menor, identificado como Ibrahim Abdelfatá al Jayat, ha fallecido al sucumbir a las heridas de bala sufridas en su abdomen durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Al Hawuz, en la citada localidad cisjordana, han confirmado fuentes médicas a la agencia de noticias palestina WAFA.

Los médicos han declarado la muerte de Al Jayat a su llegada a un hospital de Hebrón, donde ha sido trasladado en el vehículo de un particular, ha indicado la Media Luna Roja palestina.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.