Muere al menos una civil en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh

Archivo - Edificio dañado por ataque con drones en Voronezh, Rusia - Europa Press/Contacto/Yevgeny Sudakov - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una civil rusa ha perdido la vida y tres personas más han resultado heridas durante la madrugada de este domingo en la ciudad rusa de Voronezh como consecuencia de "uno de los ataques con drones más graves" desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, han informado las autoridades regionales, que han advertido de que "las represalias serán inevitables".

"Trágicamente, una joven falleció durante la noche en cuidados intensivos tras resultar herida cuando los restos de un dron cayeron sobre una vivienda particular. Los médicos lograron operarla, pero sus heridas eran demasiado graves", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Alexandr Gusev, en un mensaje difundido a primera hora de este domingo en su canal de Telegram.

Gusev ha denunciado que "el enemigo (ucraniano) atacó a tantos civiles como le fue posible", dejando además al menos otros tres heridos: una mujer que permanece hospitalizada --tras someterse a cirugía-- con una herida abdominal, y un hombre y una mujer, que "sufrieron cortes durante el ataque, pero han recibido ya el alta para recibir tratamiento ambulatorio".

El ataque con drones ha ocasionado asimismo daños materiales en más de una decena de bloques de pisos residenciales, así como en viviendas particulares y varios edificios públicos, algunos de los cuales están siendo evacuados mientras "personal de la alcaldía y de los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas".

"Les pido a los residentes de Vorónezh: si reciben señales sobre un ataque con drones, y especialmente sobre una amenaza inmediata, estén extremadamente alerta y manténganse alejados de las ventanas. El enemigo tiene como objetivo específico a los civiles. Tengan cuidado. Estoy seguro de que las represalias serán inevitables", ha concluido el gobernador.

Este episodio tiene lugar después del ataque ruso a gran escala de la madrugada del viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, donde al menos cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas. Este ataque se caracterizó por el uso, por segunda vez desde el estallido de la guerra en febrero de 2022, del misil de tipo 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares.

Moscú presentó en su momento esta agresión como "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.