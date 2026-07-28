Muere al menos una persona por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

Pantalla de un teléfono móvil muestra la información sobre el terremoto de magnitud preliminar de 7,1 registrado en la prefetura de Kumamoto, en el suroeste de Japón - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido a causa del terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, donde han resultado heridas al menos medio centenar de personas, de acuerdo a las autoridades locales.

La Policía de la prefectura de Kumamoto ha confirmado el hallazgo de una persona con vida entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro que, sin embargo, ha fallecido posteriormente en el hospital.

Así lo recoge la cadena de televisión japonesa Asahi, que informa de múltiples víctimas mortales tras derrumbarse el centro comercial AEON Mall situado en la ciudad de Kashima, donde decenas de personas se han quedado atrapadas, tal y como ha indicado previamente la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del país.

Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.