Muere un miembro de Estado Islámico en una operación liderada por la coalición internacional en Siria

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Siria, junto a la coalición internacional, han llevado a cabo este miércoles una operación en la gobernación siria de Idlib (noroeste) que se ha saldado con la muerte de un miembro del grupo yihadista Estado Islámico.

Fuentes de seguridad consultadas por la cadena Syria TV han indicado que la operación ha tenido lugar en una vivienda ubicada en los campamentos de refugiados de Atma, donde se escondía su objetivo, un hombre iraquí identificado como Salan Noman, alias 'Ali'.

"Cuando registraron la casa, Ali intentó escapar saltando desde el balcón al jardín trasero, pero las fuerzas de la coalición que habían rodeado el edificio abrieron fuego contra él, matándolo en el acto", ha declarado según declaraciones recogidas por el citado medio.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos no ha confirmado su fallecimiento, puesto que ha señalado que las tropas han arrestado al miembro del grupo yihadista y ha añadido que las fuerzas de seguridad han recuperado un cuerpo tras la operación.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha explicado que Ali era el responsable del reclutamiento de combatientes no sirios y de facilitar su movimiento dentro de Siria. También ha comunicado que varios helicópteros de la coalición internacional despegaron desde Sarin, mientras que las fuerzas especiales impusieron un cordón de seguridad.

El mes pasado el Ejército estadounidense confirmó que había matado a un miembro de Estado Islámico en Siria, Dhiya Zawba Musli al Hardani, y dos de sus hijos --que también estaban afiliados al grupo yihadistas--, en un ataque llevado a cabo en la ciudad de Al Bab, ubicada en la gobernación de Alepo, en el noroeste del país.

La caída de Al Assad ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) y los consiguientes vacíos de seguridad en varias zonas del país han hecho temer que Estado Islámico aproveche la situación para reagruparse y lanzar nuevos ataques.