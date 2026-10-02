Muere un miembro de la Guardia Revolucionaria en un ataque con bomba cerca de la frontera con Pakistán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán ha muerto este viernes a causa de un ataque perpetrado por "terroristas" en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), según han confirmado las autoridades, que han especificado que una patrulla ha sido alcanzada por la explosión de una bomba en la zona.

Las Fuerzas de Tierra de la Guardia Revolucionaria ha denunciado que "un grupo de terroristas colocó una bomba en una ruta de transporte en Sistán y Baluchistán, causando la gracia del martirio a uno de los combatientes del Islam", en referencia a un miembro de la organización.

Así, ha recalcado que el ataque ha sido perpetrado "tras las derrotas sucesivas sufridas por los terroristas mercenarios en la provincia", que han causado "la muerte de un número significativo" de sospechosos y han llevado a estos grupos a "recurrir a operaciones terroristas miopes", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Por último, ha manifestado que "estas acciones cobardes no socavarán la determinación ni la voluntad" de sus fuerzas a la hora de defender al país, al tiempo que ha adelantado que trabaja ya para "identificar, localizar y purgar" a "estos terroristas y mercenarios enemigos".

El ataque ha llegado un día después de que Irán anunciara la muerte de seis supuestos terroristas en una operación en la provincia, situada en la frontera con Pakistán y en la que operan grupos extremistas y separatistas baluches, entre los que destaca Jaish al Adl.