Muere un migrante al naufragar una embarcación en el Danubio en la frontera entre Serbia y Croacia

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Serbia - Europa Press/Contacto/Nemanja Cabric - Archivo

Belgrado, que continúa la búsqueda, califica el suceso de "delito de cruce no autorizado de la frontera estatal y tráfico de personas"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido al naufragar una embarcación con una decena de migrantes en el río Danubio, a la altura de la localidad serbia de Plavna, en la frontera con Croacia, que forman parte de la llamada ruta migratoria de los Balcanes hacia la Europa occidental.

El Ministerio del Interior de Serbia ha informado este lunes de que la Policía de Novi Sad recibió un aviso en la víspera, sobre las 20.45 horas de que una embarcación con ciudadanos chinos había naufragado cerca de Plavna. Tras ello, desplegaron patrullas y se pusieron en contacto con la Policía de Croacia.

El cuerpo de la persona fallecida ha sido hallado a la altura de Backo Novo Selo, según reza un comunicado de Interior. Hasta el momento, las autoridades serbias han encontrado a cuatro ciudadanos chinos, que ya han recibido asistencia médica. Además, la Policía croata ha rescatado a otros cinco ciudadanos: tres hombres y dos mujeres.

Belgrado, que continúa realizando labores de búsqueda y rescate, ha tipificado lo ocurrido como un "delito de cruce no autorizado de la frontera estatal y tráfico de personas", y ha anunciado que ha "está tomando medidas para determinar todas las circunstancias del suceso".

Serbia se encuentra en la llamada ruta migratoria de los Balcanes hacia Europa Occidental, ruta en la que se han registrado 413 muertes desde 2014, según datos de la Organización Internacional para la Migración (OIM, por sus siglas en inglés).