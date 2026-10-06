Muere un militar y cinco resultan heridos en unas maniobras del Ejército de Australia en el norte del país

Archivo - Personal de la Reserva y del Ejército Regular de Australia durante un pase de lista antes de partir del cuartel de Holsworthy para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales en Nueva Gales del Sur. - Danny Casey/AAP/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un militar australiano ha fallecido y otros cinco han resultado heridos en el marco de unas maniobras militares en la región de Territorio del Norte.

"Los pensamientos de nuestra nación están con la familia, los amigos y los compañeros del soldado del Ejército australiano que, trágicamente, falleció durante un ejercicio de entrenamiento", ha indicado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje publicado en redes sociales, al tiempo que ha tenido palabras de apoyo a los otros cinco soldados que resultaron heridos en el incidente, deseándoles una pronta recuperación.

Albanese ha subrayado que el "triste incidente" resulta un "terrible recordatorio" de lo que asumen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias "cuando un ser querido se pone valientemente el uniforme" del Ejército australiano.

"No hay días seguros ni fáciles para quienes sirven en nombre de nuestro país (...) Cada pérdida y cada incidente son profundamente sentidos por toda la comunidad de Defensa, pero por nadie más que por sus compañeros que sirvieron a su lado. Pensamos en ellos hoy y todos los días", ha indicado, apuntado que las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) proporcionarán más información "cuando sea posible".