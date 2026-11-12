Muere un militar de Rusia por una explosión en su vehículo en la ciudad de San Petersburgo

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo
MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un militar del Ejército de Rusia ha muerto este jueves a causa de una explosión registrada en su vehículo en la ciudad de San Petersburgo, según han confirmado las autoridades, que han anunciado ya la apertura de una investigación por asesinato.
La oficina del Comité de Investigación de Rusia en San Petersburgo ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "se ha abierto una causa penal en San Petersburgo tras el asesinato de un militar en el distrito Pushkinski", sin que la víctima haya sido identificada por ahora.
Así, ha recalcado que "investigadores, peritos forenses y agentes se encuentran examinando la escena del crimen". "Se ha ordenado la realización de diversas pericias forenses necesarias", ha recalcado.