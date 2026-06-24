Muere un niño en un nuevo bombardeo de un dron de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Niños palestinos en el área de Al Zarqa, al este de la ciudad de Gaza, en medio de la destrucción causada por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño palestino ha muerto este miércoles a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por un dron del Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas citaas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el niño, identificado como Ahmed Mohsen al Raqba, ha sido alcanzado en un ataque contra el campamento de Al Taibé, en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, un bombardeo que ha dejado además varios heridos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo miércoles a 1.029 los palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, incluidos dos durante la jornada del martes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que en este periodo se han documentado además 3.294 heridos, así como 785 cadáveres recuperados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo.

Por último, ha puntualizado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.041 "mártires" y 173.402 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.