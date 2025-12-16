Muere un palestino de 16 años por disparos de un colono israelí al sur de Belén, en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de un efectivo del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino de 16 años, identificado como Muhid Ahmed Yibril, ha muerto este martes tras ser alcanzado por los disparos realizados por un colono israelí en la localidad de Tuqu, al sureste de Belén, en Cisjordania.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA que el tiroteo se produjo durante el funeral por la muerte de otro joven palestino, Amar Yaser Muhamad Taamra, también de 16 años y fallecido el lunes por disparos del Ejército israelí.

A medida que los asistentes se dispersaban, un grupo de hombres permanecieron junto a la entrada norte de la ciudad, hasta donde se aproximó un colono israelí que abrió fuego desde su vehículo. Yibril falleció poco después, mientras que un segundo hombre resultó herido por los disparos.

Yibril es el segundo palestino muerto en Tuqu en menos de 24 horas a medida que aumentan los ataques perpetrados por los colonos israelíes contra los residentes palestinos de la localidad y las incursiones militares de Israel. La situación ha llevado a las autoridades ha instado a la comunidad internacional a intervenir de forma urgente para garantizar la protección del pueblo palestino y poner fin a estos ataques.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.