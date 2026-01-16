Muere un palestino de 16 años por disparos del Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza

Archivo - Palestinos caminan entre edificios destruidos en la ciudad de Jan Yunis (sur) por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franjade Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino de 16 años, identificado como Muhamad Raed al Barawi, ha muerto este viernes por disparos realizados por el Ejército de Israel cerca de un colegio de la ciudad de Beit Lahia, en el noroeste de la Franja de Gaza.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA, que se trata de un menor que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas "a menos de las fuerzas de ocupación israelíes".

Así, han explicado que la bala alcanzó al joven en la cabeza, por lo que su fallecimiento fue confirmado poco después de que se produjeran los disparos, si bien las fuerzas israelíes no se han pronunciado al respecto de momento.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 450 muertos y 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.440 muertos y 171.300 heridos.